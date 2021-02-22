Пластилин классический ПИФАГОР ЭНИКИ-БЕНИКИ 18 цв., 270г, со стеком, картонная упаковка (12 шт.)

Пластилин ПИФАГОР "ЭНИКИ-БЕНИКИ" - это самый привычный для школьников вид пластилина. Он обладает высокой пластичностью, поделки из него прекрасно сохраняют форму. Цвета пластилина прекрасно смешиваются друг с другом, что позволяет развивать фантазию ребенка.

В наборе представлены 18 цветов. Масса набора - 270 г. Поставляется в комплекте со стеком, с помощью которого ребенок может разделять пластилин на части или наносить орнамент на свои поделки.

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