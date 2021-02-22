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Главная Канцтовары Папки и системы архивации Папки-уголки пластиковые Brauberg 228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать

228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать

Артикул: 310337
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  • 228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать - фото 1
  • 228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать - фото 2
  • 228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать - фото 3
  • 228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать - фото 4
  • 228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать - фото 5
  • 228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать - фото 6
  • 228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать - фото 7
  • 228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать - фото 8
228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать - фото 1
228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать - фото 2
228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать - фото 3
228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать - фото 4
228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать - фото 5
228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать - фото 6
228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать - фото 7
228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать - фото 8
580 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310337
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Папка формата А4 выполнена из высококачественного полипропилена плотностью 150 мкм. Она предотвращает смятие, загрязнение или намокание бумаг. Непрозрачный материал способен скрыть содержимое от посторонних глаз. Специальная выемка для перелистывания листов облегчает работу с документами. Данная папка заметно выделяется среди других благодаря красочному полноцветному рисунку с изображением представителя семейства кошачьих.

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228040, (цена за 24 шт.) Папка-уголок BRAUBERG LEOPARD, А4, 150 мкм, цветная печать - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 580 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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