Ножницы ЮНЛАНДИЯ ЛЬВЁНОК, 135 мм, с усилителем, двухцветные ручки, европодвес, ассорти (8 шт.)

Ножницы ЮНЛАНДИЯ с асимметричными ручками имеют удобные отверстия для пальцев, которые позволяют комфортно расположить их в руке.

Ребенок без труда сможет пользоваться такими ножницами, так как их длина - 135 мм. Закругленные концы гарантируют безопасность при использовании ножниц по назначению. Лезвия изготовлены из прочной нержавеющей стали, что обеспечивает максимально долгий срок службы и аккуратное разрезание разных видов материалов. Усилитель помогает ребенку вернуть лезвия в исходное положение, облегчая тем самым работу с ножницами. Специальная пружинка позволяет усилителю открываться автоматически. Предназначены для правши.

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