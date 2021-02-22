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Главная Канцтовары Прочая канцелярия Клеящие и корректирующие средства Staff Корректирующая жидкость STAFF Everyday быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (24 шт.)

Корректирующая жидкость STAFF Everyday быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (24 шт.)

Артикул: 310288
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  • Корректирующая жидкость STAFF Everyday быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (24 шт.) - фото 1
  • Корректирующая жидкость STAFF Everyday быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (24 шт.) - фото 2
  • Корректирующая жидкость STAFF Everyday быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (24 шт.) - фото 3
  • Корректирующая жидкость STAFF Everyday быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (24 шт.) - фото 4
  • Корректирующая жидкость STAFF Everyday быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (24 шт.) - фото 5
  • Корректирующая жидкость STAFF Everyday быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (24 шт.) - фото 6
Корректирующая жидкость STAFF Everyday быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (24 шт.) - фото 1
Корректирующая жидкость STAFF Everyday быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (24 шт.) - фото 2
Корректирующая жидкость STAFF Everyday быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (24 шт.) - фото 3
Корректирующая жидкость STAFF Everyday быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (24 шт.) - фото 4
Корректирующая жидкость STAFF Everyday быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (24 шт.) - фото 5
Корректирующая жидкость STAFF Everyday быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (24 шт.) - фото 6
650 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310288
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендStaff
Тип товара

Быстросохнущий корректор на спиртовой основе. Ложится ровным гладким слоем, создает непрозрачное покрытие. Флакона объемом 20 мл хватит на продолжительное время. Кисточка позволяет легко наносить жидкость. Морозоустойчивая.

Данный товар относится к эконом-сегменту.

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Самовывоз невозможен
Корректирующая жидкость STAFF Everyday быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (24 шт.) - стоимость товара 650 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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