228032, (цена за 6 шт.) Папка на резинках BRAUBERG FLOWER, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Папка на резинках с полноцветной печатью формата А4 изготовлена из экологически чистого полипропилена плотностью 500 мкм. Клапаны надежно удерживают документы внутри, не позволяя им выпасть и потеряться, а резинки, расположенные на углах, плотно закрывают папку. Резинки являются надежными фиксирующими элементами. Их прочность позволяет сохранять качество после огромного количества растяжений. Эти фиксаторы позволяют за несколько секунд достать и уложить нужный документ. Папка способна вмещать до 300 листов стандартной плотности, что делает ее универсальной как для транспортировки, так и для долгосрочного хранения документов.
Стильный дизайн папки поднимет настроение и раскрасит трудовые будни. Приобрести папку на резинках BRAUBERG "FLOWER" можно в нашем интернет-магазине.
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