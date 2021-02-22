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Главная Канцтовары Товары для школы Дневники школьные, расписание уроков Brauberg Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.)

Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.)

Артикул: 310157
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  • Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 1
  • Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 2
  • Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 3
  • Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 4
  • Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 5
  • Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 6
  • Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 7
  • Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 8
  • Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 9
  • Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 10
  • Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 11
  • Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 12
  • Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 13
  • Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 14
Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 1
Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 2
Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 3
Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 4
Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 5
Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 6
Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 7
Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 8
Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 9
Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 10
Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 11
Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 12
Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 13
Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - фото 14
520 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310157
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Твердая обложка надежно защищает бумагу и долго сохраняет привлекательный внешний вид. Спецэффект "матовая ламинация" придает глубину и бархатистость изображению, не позволяет образовываться бликам на изделии, а "выборочный лак" добавляет изображениям яркость и выразительность. Внутренний блок состоит из офсетной белой бумаги плотностью 60 г/м2. 48 листов. В справочном материале собраны основные подсказки для учащихся.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Школьный дневник - неотъемлемый атрибут учебной жизни на все времена. Приобретайте товары для учебы BRAUBERG в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.) - стоимость товара 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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