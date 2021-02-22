Дневник 5-11 класс 48л., твердый, BRAUBERG, выборочный лак, с подсказом, Милый котенок (7 шт.)

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Твердая обложка надежно защищает бумагу и долго сохраняет привлекательный внешний вид. Спецэффект "матовая ламинация" придает глубину и бархатистость изображению, не позволяет образовываться бликам на изделии, а "выборочный лак" добавляет изображениям яркость и выразительность. Внутренний блок состоит из офсетной белой бумаги плотностью 60 г/м2. 48 листов. В справочном материале собраны основные подсказки для учащихся.
Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.
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