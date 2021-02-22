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Главная Канцтовары Папки и системы архивации Папки на резинках пластиковые Юнландия 228048, (цена за 6 шт.) Папка на резинках ЮНЛАНДИЯ "Умные совы, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм

228048, (цена за 6 шт.) Папка на резинках ЮНЛАНДИЯ "Умные совы, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм

Артикул: 310149
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  • 228048, (цена за 6 шт.) Папка на резинках ЮНЛАНДИЯ &quot;Умные совы, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 1
  • 228048, (цена за 6 шт.) Папка на резинках ЮНЛАНДИЯ &quot;Умные совы, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 2
  • 228048, (цена за 6 шт.) Папка на резинках ЮНЛАНДИЯ &quot;Умные совы, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 3
  • 228048, (цена за 6 шт.) Папка на резинках ЮНЛАНДИЯ &quot;Умные совы, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 4
  • 228048, (цена за 6 шт.) Папка на резинках ЮНЛАНДИЯ &quot;Умные совы, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 5
  • 228048, (цена за 6 шт.) Папка на резинках ЮНЛАНДИЯ &quot;Умные совы, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 6
  • 228048, (цена за 6 шт.) Папка на резинках ЮНЛАНДИЯ &quot;Умные совы, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 7
228048, (цена за 6 шт.) Папка на резинках ЮНЛАНДИЯ &quot;Умные совы, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 1
228048, (цена за 6 шт.) Папка на резинках ЮНЛАНДИЯ &quot;Умные совы, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 2
228048, (цена за 6 шт.) Папка на резинках ЮНЛАНДИЯ &quot;Умные совы, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 3
228048, (цена за 6 шт.) Папка на резинках ЮНЛАНДИЯ &quot;Умные совы, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 4
228048, (цена за 6 шт.) Папка на резинках ЮНЛАНДИЯ &quot;Умные совы, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 5
228048, (цена за 6 шт.) Папка на резинках ЮНЛАНДИЯ &quot;Умные совы, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 6
228048, (цена за 6 шт.) Папка на резинках ЮНЛАНДИЯ &quot;Умные совы, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - фото 7
510 руб. 
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Артикул: 310149
В наличии
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БрендЮнландия
Тип товара

Папки на резинках — удобный и практичный способ хранения документов. Такая папка пригодится школьникам и их родителям. Ученики положат в неё свои тетради, а взрослые – важные документы.

Формат А4 можно считать универсальным. Он используется в большинстве видов документов, листы такого размера применяются в печати рефератов, курсовых, статей и других материалов. Папка сделана из экологически чистого полипропилена плотностью 500 мкм, поэтому записи не помнутся в сумке или в портфеле. Резинки надежно фиксируют документы, не позволяя им выпасть или потеряться. Папка способна вмещать до 300 листов стандартной плотности, что делает ее универсальной как для транспортировки, так и долгосрочного хранения документов. Красочный рисунок папки придется по душе каждому школьнику.

Папки на резинках ЮНЛАНДИЯ отличает неизменно высокое качество и привлекательная цена!

Папку на резинках ЮНЛАНДИЯ "Умные совы" можно приобрести в нашем интернет-магазине. Спешите оформить заказ!



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228048, (цена за 6 шт.) Папка на резинках ЮНЛАНДИЯ "Умные совы, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм - купить по цене 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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