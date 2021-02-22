Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ, 9 мл, металлический наконечник, 228432 (12 шт.)

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|Бренд
|Юнландия
|Тип товара
Оптимальный объем - 9 мл. Корректирующая ручка позволяет аккуратно исправлять ошибки при письме или в напечатанном документе. Удобный корпус хорошо размещается даже в детской руке. Быстро высыхает на бумаге. Клапанный механизм не позволяет корректирующей жидкости вытекать - Ваши рабочие тетради, конспекты и контурные карты останутся чистыми. Чтобы скорректировать текст достаточно несильного нажатия на наконечник. Не оказывайте повышенное физическое давление, кроме случаев, когда Вы давно не использовали ручку. Перед началом использования ОБЯЗАТЕЛЬНО встряхните.
Ручка-корректор ЮНЛАНДИЯ - яркий и удобный помощник в школе, на дополнительных занятиях. Ошибки и недочеты теперь легко исправлять! Приобрести корректирующую ручку ЮНЛАНДИЯ можно в нашем интернет-магазине.
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