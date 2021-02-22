Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Юнландия
|Тип товара
Эргономичный корпус в форме вертолёта выполнен из пластика. Острое стальное лезвие обеспечивает быструю и легкую заточку. Карандаш затачивается аккуратно, а опилки остаются в специальном контейнере. Размер - 38х43,5х61 мм.
Ни один рисунок или чертеж не обходится без сломанного карандаша… Всегда имейте под рукой точилку ЮНЛАНДИЯ "Вертолет Юнландика", которую можно приобрести в нашем интернет-магазине!
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