Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра классических цветов АССОРТИ, дисплей, 2240 (60 шт.)

Стержень каждой ручки снабжен швейцарским никелево-серебряным игольчатым наконечником, обеспечивающим более качественное и долговечное письмо, а в совокупности с масляными чернилами пониженной вязкости гарантирует письмо без пропусков. Пишущий узел толщиной 0,7 мм проводит линию 0,35 мм. Стержень заменяем.

В дисплее представлены чернила ассорти: синие - 35 штук, черные - 12 штук, зеленые - 3 штуки, красные - 10 штук.

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