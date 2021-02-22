Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.)

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|Бренд
|Pensan
|Тип товара
|Ручки гелевые
В ручках серии Glitter Gel используется качественный наконечник, произведенный в Швейцарии, толщиной 1 мм с шариком из карбида вольфрама. Качественные чернила ярких цветов в совокупности со стандартным типом наконечника обеспечат аккуратную линию письма без пропусков толщиной 0,5 мм. Стержень заменяем.
В дисплее представлены ручки с чернилами следующих ярких цветов с блестками: розовые - 9 штук, фиолетовые - 9 штук, серебристые - 6 штук, золотистые - 6 штук, черные - 6 штук, красные - 6 штук, голубые - 6 штук, зеленые - 6 штук, оранжевые - 6 штук.
Ручка PENSAN Glitter Gel - комфорт и простота в совокупности с высоким качеством и яркостью гелевых чернил с блестками. Не упустите возможность приобрести в нашем интернет-магазине!
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