Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech Colored, палитра ярких цветов АССОРТИ, 0,7 мм, дисплей, 2240 (60 шт.)

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|Бренд
|Pensan
|Тип товара
Стержень каждой ручки снабжен швейцарским никелево-серебряным игольчатым наконечником, обеспечивающим более качественное и долговечное письмо, а в совокупности с масляными чернилами пониженной вязкости гарантирует письмо без пропусков. Пишущий узел толщиной 0,7 мм проводит линию 0,35 мм. Стержень заменяем.
В дисплее представлены ручки ярких цветов ассорти: салатовый - 7 штук, бирюзовый - 7 штук, коричневый - 5 штук, фиолетовый - 13 штук, голубой - 4 штуки, розовый - 13 штук, оранжевый - 8 штук, желтый - 3 штуки.
Ручка PENSAN My Tech - отличный выбор тех, кто ищет безупречное письмо в стильном корпусе. Не упустите возможность приобрести в нашем интернет-магазине!
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