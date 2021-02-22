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Главная Канцтовары Товары для школы Тетради Staff Тетрадь бумвинил А4 96л. скоба, офсет №1, клетка, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (10 шт.)

Тетрадь бумвинил А4 96л. скоба, офсет №1, клетка, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (10 шт.)

Артикул: 309979
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  • Тетрадь бумвинил А4 96л. скоба, офсет №1, клетка, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (10 шт.) - фото 1
  • Тетрадь бумвинил А4 96л. скоба, офсет №1, клетка, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (10 шт.) - фото 2
  • Тетрадь бумвинил А4 96л. скоба, офсет №1, клетка, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (10 шт.) - фото 3
  • Тетрадь бумвинил А4 96л. скоба, офсет №1, клетка, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (10 шт.) - фото 4
  • Тетрадь бумвинил А4 96л. скоба, офсет №1, клетка, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (10 шт.) - фото 5
  • Тетрадь бумвинил А4 96л. скоба, офсет №1, клетка, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (10 шт.) - фото 6
  • Тетрадь бумвинил А4 96л. скоба, офсет №1, клетка, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (10 шт.) - фото 7
Тетрадь бумвинил А4 96л. скоба, офсет №1, клетка, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (10 шт.) - фото 1
Тетрадь бумвинил А4 96л. скоба, офсет №1, клетка, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (10 шт.) - фото 2
Тетрадь бумвинил А4 96л. скоба, офсет №1, клетка, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (10 шт.) - фото 3
Тетрадь бумвинил А4 96л. скоба, офсет №1, клетка, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (10 шт.) - фото 4
Тетрадь бумвинил А4 96л. скоба, офсет №1, клетка, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (10 шт.) - фото 5
Тетрадь бумвинил А4 96л. скоба, офсет №1, клетка, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (10 шт.) - фото 6
Тетрадь бумвинил А4 96л. скоба, офсет №1, клетка, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (10 шт.) - фото 7
1 120 руб. 
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+ 67 КэтКоинов
Артикул: 309979
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендStaff
Тип товара

Внутренний блок содержит 96 листов офсетной бумаги плотностью 60 г/м2. Обложка изготовлена из бумвинила. Линовка - клетка. Скрепка надежно скрепляет листы между собой. Белизна - 92%. Формат А4.

Тетрадь STAFF с увеличенным объемом листов и форматом станет выгодным приобретением на долгое время! Покупайте товары для ведения записей в нашем интернет-магазине!



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Тетрадь бумвинил А4 96л. скоба, офсет №1, клетка, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (10 шт.) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1120 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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