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Пластилин классический ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК-СКУЛЬПТОР, 6 цв., 120 г, ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО (12 шт.)

Артикул: 309956
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  • Пластилин классический ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК-СКУЛЬПТОР, 6 цв., 120 г, ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО (12 шт.) - фото 1
  • Пластилин классический ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК-СКУЛЬПТОР, 6 цв., 120 г, ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО (12 шт.) - фото 2
  • Пластилин классический ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК-СКУЛЬПТОР, 6 цв., 120 г, ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО (12 шт.) - фото 3
  • Пластилин классический ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК-СКУЛЬПТОР, 6 цв., 120 г, ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО (12 шт.) - фото 4
  • Пластилин классический ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК-СКУЛЬПТОР, 6 цв., 120 г, ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО (12 шт.) - фото 5
  • Пластилин классический ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК-СКУЛЬПТОР, 6 цв., 120 г, ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО (12 шт.) - фото 6
Пластилин классический ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК-СКУЛЬПТОР, 6 цв., 120 г, ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО (12 шт.) - фото 1
Пластилин классический ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК-СКУЛЬПТОР, 6 цв., 120 г, ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО (12 шт.) - фото 2
Пластилин классический ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК-СКУЛЬПТОР, 6 цв., 120 г, ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО (12 шт.) - фото 3
Пластилин классический ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК-СКУЛЬПТОР, 6 цв., 120 г, ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО (12 шт.) - фото 4
Пластилин классический ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК-СКУЛЬПТОР, 6 цв., 120 г, ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО (12 шт.) - фото 5
Пластилин классический ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК-СКУЛЬПТОР, 6 цв., 120 г, ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО (12 шт.) - фото 6
560 руб. 
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Артикул: 309956
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Пластилин высшего качества ЮНЛАНДИЯ изготовлен из нетоксичных материалов и является безопасным в использовании. Он не прилипает к рукам, имеет мягкую текстуру и оригинальную форму брусков. Набор состоит из 6 ярких, насыщенных цветов, которые легко смешиваются друг с другом. Масса набора - 120 г. Подходит для детей старше 3-х лет. Поставляется в картонной коробке.

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Пластилин классический ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК-СКУЛЬПТОР, 6 цв., 120 г, ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО (12 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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