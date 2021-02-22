228667, (цена за 20 шт.) Папка-конверт с кнопкой БОЛЬШОГО ФОРМАТА (300х430 мм), А3, прозрачная, 0,15 мм, STAFF

Папка-конверт с гладкой фактурой большого формата А3 (300х430 мм) из плотного прозрачного пластика толщиной 150 мкм. Закрывается на защелку-кнопку, что обеспечивает быстрый доступ к бумагам. Папка вмещает до 100 листов. Благодаря такой вместительности вы можете взять с собой или хранить все необходимое. Выполнена в белом цвете.

Важные документы и ценные бумаги требуют всегда повышенного внимания и деликатного обращения с ними. Их безопасность и опрятный внешний вид обеспечит папка-конверт с кнопкой STAFF, которую без труда можно приобрести в нашем интернет-магазине!