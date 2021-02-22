Тетрадь бумвинил А5 48л. скоба, офсет №1, клетка, с полями, STAFF, ЗЕЛЕНЫЙ (20 шт.)

Общая тетрадь формата А5, 48 листов, с линовкой в клетку и полями универсальна для любых записей и даже небольших зарисовок. Скрепка плотно соединяет листы, которые при желании можно аккуратно вырвать. Однотонная обложка изготовлена из практичного бумвинила. Внутренний блок - офсетная бумага плотностью 60 г/м2.

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