Клей канцелярский BRAUBERG, 125 мл., с силиконовым аппликатором (16 шт.)

С помощью силиконового аппликатора клей наносится тонким слоем, обеспечивая быстрое схватывание поверхностей, а также экономичный расход. Не токсичен, безопасен и легко удаляется с одежды. Обладает устойчивостью к морозу и не имеет запаха. Съемный колпачок предохраняет от засыхания. Благодаря большому объему 125 мл клея хватит надолго. На водной основе.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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