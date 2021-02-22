Степлер №10 BRAUBERG Original, до 12 листов, с антистеплером, бирюзовый (6 шт.)

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Этот инструмент имеет довольно простое устройство, но, несмотря на это, весьма эффективно выполняет свою главную функцию — обеспечит качественное скрепление документов.
Степлер известного немецкого бренда BRAUBERG способен скрепить до 12 листов, что позволит экономить рабочее время. Стандартный размер скоб №10 подходит для бумаги различной средней плотности. Глубина закладки бумаги - 47 мм. Данная модель может выступать в качестве антистеплера, позволяющего разжать закрепленные скобы более качественно, не нанося повреждений ни материалу, ни кончикам пальцев. За счет миниатюрных размеров не займет на рабочем столе много места, а яркое бирюзово-серое сочетание станет отличным акцентом в интерьере.
Безупречное немецкое качество степлера BRAUBERG "Original" по доступной цене навсегда станет незаменимым помощником при работе с документацией.
Только в нашем интернет-магазине есть все необходимое для организации успешной трудовой деятельности!
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