Готовальня ЮНЛАНДИЯ, 2 предмета: пластиковый циркуль 120мм, грифель, пенал, ассорти, 210656 (8 шт.)

В состав готовальни входят 2 предмета: - циркуль; - пенал с запасным грифелем. Циркуль длиной 120 мм с несгибаемыми штангами изготовлен из пластика. Цвета - голубой и салатовый. Поставляется в пластиковом пенале с прозрачной крышкой и с европодвесом.

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