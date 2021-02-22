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Клей канцелярский BRAUBERG, 70 мл., с кисточкой (24 шт.)

Артикул: 309808
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  • Клей канцелярский BRAUBERG, 70 мл., с кисточкой (24 шт.) - фото 1
  • Клей канцелярский BRAUBERG, 70 мл., с кисточкой (24 шт.) - фото 2
  • Клей канцелярский BRAUBERG, 70 мл., с кисточкой (24 шт.) - фото 3
  • Клей канцелярский BRAUBERG, 70 мл., с кисточкой (24 шт.) - фото 4
  • Клей канцелярский BRAUBERG, 70 мл., с кисточкой (24 шт.) - фото 5
  • Клей канцелярский BRAUBERG, 70 мл., с кисточкой (24 шт.) - фото 6
Клей канцелярский BRAUBERG, 70 мл., с кисточкой (24 шт.) - фото 1
Клей канцелярский BRAUBERG, 70 мл., с кисточкой (24 шт.) - фото 2
Клей канцелярский BRAUBERG, 70 мл., с кисточкой (24 шт.) - фото 3
Клей канцелярский BRAUBERG, 70 мл., с кисточкой (24 шт.) - фото 4
Клей канцелярский BRAUBERG, 70 мл., с кисточкой (24 шт.) - фото 5
Клей канцелярский BRAUBERG, 70 мл., с кисточкой (24 шт.) - фото 6
900 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309808
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Имеет объем 70 мл. Силиконовая кисточка обеспечивает удобное и равномерное нанесение, обеспечивая экономичный расход клея. С ее помощью достигается максимальная точность при нанесении клея, который также удобно наносить в труднодоступные места. Обладает устойчивостью к морозу и не имеет запаха. Не токсичен. Легко удаляется с одежды.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Быстро, удобно, выгодно! Только в нашем интернет-магазине можно приобрести канцелярский клей BRAUBERG по привлекательной цене. Спешите оформить заказ!



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Самовывоз невозможен
Клей канцелярский BRAUBERG, 70 мл., с кисточкой (24 шт.) - купить по цене 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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