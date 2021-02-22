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Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.)

Артикул: 309747
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  • Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 1
  • Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 2
  • Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 3
  • Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 4
  • Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 5
  • Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 6
  • Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 7
  • Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 8
  • Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 9
  • Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 10
Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 1
Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 2
Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 3
Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 4
Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 5
Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 6
Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 7
Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 8
Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 9
Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - фото 10
970 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309747
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Канцелярский клей Brauberg EXTRA, благодаря усиленной формуле, обладает повышенными клеящими свойствами. Узкий наконечник дозатора обеспечивает удобное и равномерное нанесение, а также экономичный расход клея. Клей не токсичен, безопасен и легко удаляется с одежды. Обладает устойчивостью к морозу и не имеет запаха. Съемный колпачок предохраняет от засыхания. Благодаря большому объему 150 мл клея хватит надолго. На водной основе.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Просто, удобно, выгодно! Приобрести канцелярский клей EXTRA BRAUBERG можно в нашем интернет-магазине.



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Самовывоз невозможен
Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.) - данный товар вы можете купить по цене 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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