Пластилин классический ПИФАГОР ШКОЛЬНЫЙ, 8 цветов, 120 г, со стеком (20 шт.)

Разнообразие 8 цветов поможет ребенку создать уникальную поделку, миниатюрную скульптуру или картину. Масса набора - 120 г. В него входит 8 брусков по 15 г и стек для резки. Пластилин ПИФАГОР обладает высоким качеством, прекрасными пластичными свойствами и мягкостью, легко принимает нужную форму. Не токсичен, безопасен для детей. Не прилипает к рукам.

Данный товар относится к эконом-сегменту.

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