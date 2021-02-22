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Главная Канцтовары Товары для школы Пеналы школьные Tiger Family 228898, Пенал TIGER FAMILY с наполнением, 2 отд., 20 предм., Ultra Force, 19х11х5 см

228898, Пенал TIGER FAMILY с наполнением, 2 отд., 20 предм., Ultra Force, 19х11х5 см

Артикул: 309696
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  • 228898, Пенал TIGER FAMILY с наполнением, 2 отд., 20 предм., Ultra Force, 19х11х5 см - фото 1
  • 228898, Пенал TIGER FAMILY с наполнением, 2 отд., 20 предм., Ultra Force, 19х11х5 см - фото 2
  • 228898, Пенал TIGER FAMILY с наполнением, 2 отд., 20 предм., Ultra Force, 19х11х5 см - фото 3
  • 228898, Пенал TIGER FAMILY с наполнением, 2 отд., 20 предм., Ultra Force, 19х11х5 см - фото 4
  • 228898, Пенал TIGER FAMILY с наполнением, 2 отд., 20 предм., Ultra Force, 19х11х5 см - фото 5
  • 228898, Пенал TIGER FAMILY с наполнением, 2 отд., 20 предм., Ultra Force, 19х11х5 см - фото 6
  • 228898, Пенал TIGER FAMILY с наполнением, 2 отд., 20 предм., Ultra Force, 19х11х5 см - фото 7
228898, Пенал TIGER FAMILY с наполнением, 2 отд., 20 предм., Ultra Force, 19х11х5 см - фото 1
228898, Пенал TIGER FAMILY с наполнением, 2 отд., 20 предм., Ultra Force, 19х11х5 см - фото 2
228898, Пенал TIGER FAMILY с наполнением, 2 отд., 20 предм., Ultra Force, 19х11х5 см - фото 3
228898, Пенал TIGER FAMILY с наполнением, 2 отд., 20 предм., Ultra Force, 19х11х5 см - фото 4
228898, Пенал TIGER FAMILY с наполнением, 2 отд., 20 предм., Ultra Force, 19х11х5 см - фото 5
228898, Пенал TIGER FAMILY с наполнением, 2 отд., 20 предм., Ultra Force, 19х11х5 см - фото 6
228898, Пенал TIGER FAMILY с наполнением, 2 отд., 20 предм., Ultra Force, 19х11х5 см - фото 7
630 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309696
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендTiger Family
Тип товара

Пенал, в котором есть все необходимое для учебы: автоматическая шариковая ручка, 6 мягких трёхгранных цветных карандашей, трёхгранный чернографитный карандаш средней жёсткости, 6 ярких фломастеров, ластик, точилка, угольник, линейка на 16 см и нелинованный блокнот для заметок.

Школьный пенал - это универсальное изделие, позволяющее систематизировать ручки, карандаши, фломастеры, чтобы ребенку было удобно пользоваться ими на уроках.

Этот элемент выполняет несколько полезных функций:

- приучает школьника к аккуратности - все письменные принадлежности находятся в одном месте;

- помогает быстро найти нужный предмет: карандаш, ручку или стирательную резинку;

- становится отображением индивидуальности - ребенок сам может выбрать тот пенал, который его привлекает.

Все материалы и красители проверены на отсутствие вредных веществ и аллергенов в соответствии с европейскими стандартами качества и безопасности DIN 33419 / EN ISO 15537.



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228898, Пенал TIGER FAMILY с наполнением, 2 отд., 20 предм., Ultra Force, 19х11х5 см - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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