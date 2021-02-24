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Бра Vitaluce V4262-1/1A, 1хE27 макс. 60Вт

Артикул: 309076
Бра Vitaluce V4262-1/1A, 1хE27 макс. 60Вт
818 руб. 

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Артикул: 309076
В наличии
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Коллекция V4262
filter_noneТовар входит в коллекцию V4262
БрендVITALUCE
Тип товараНастенные светильники
Тип светильникабра
Стильлофт
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал основанияметалл
Высота, см18
Длина, см18
Формаподсвечники
Цвет каркасачерный матовый
Ширина, см8
Вес, кг0.3
Настенный светильник для жилых и общественных помещений. Общая мощность - 60 Вт. Рекомендуемая площадь освещения - 3 кв. м.


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Бра Vitaluce V4262-1/1A, 1хE27 макс. 60Вт - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 818 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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