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Светильник настольный Vitaluce V4372-8/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт

Артикул: 309039
Vitaluce: распродажа остатков склада
Светильник настольный Vitaluce V4372-8/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт
1 040 руб. 
1 270 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309039
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендVITALUCE
Тип товараНастольные светильники
Тип светильникадекоративная
Стильлофт
Тип цоколяE27
Тип крепленияподставка
Количество ламп1
Выключатель на корпусенет
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал основанияметалл
Высота, см35.5
Длина, см14
Ширина, см14
Вес, кг0.9
Декоративная настольная лампа, выполненная в стиле лофт. Подходит для жилых и общественных помещений. Мощность - 60 Вт.


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Светильник настольный Vitaluce V4372-8/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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