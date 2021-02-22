Щетка стеклоочистителя Phantom PH7346 (6000489)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Phantom
|Тип товара
|Щетки для стеклоочистителя
|Длина
|460 мм
|Комплектация
|1 шт.
|Место установки
|лобовое стекло
|Тип крепления
|крючок
|Тип щетки
|гибридная
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