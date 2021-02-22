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Конструктивно гибридная щётка стеклоочистителя представляет собой сочетание каркасной и бескаркасной щёток. В основании она имеет каркас из нержавеющей стали, обеспечивающий отличный прижим щётки к стеклу по всей длине чистящей резинки. Гибридные щётки Phantom — надёжная замена штатным дворникам.

Щетка стеклоочистителя Phantom PH7346 (6000489) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.