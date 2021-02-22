Крепление SK-29 для RECXON RX-7 / BLACKVIEW X9

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Кронштейн позволяет разместить видеорегистратор в удобном для водителя месте. Устройство не должно заслонять обзор, но при этом располагаться так, чтобы сидящий за рулем смог в любой момент включить и выключить аппарат для видеозаписи, посмотреть, что отображается на экране.

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