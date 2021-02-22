Шкаф-зеркало Iddis Sena SEN5000i99, 50см

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Мебель для ванной комнаты
|Высота изделия, мм
|839
|Подсветка в комплекте
|да
|Цвет фурнитуры
|Хром
|Цвет изделия
|Белый/дерево
|Толщина фасада
|16 мм
|Толщина боковин (мм)
|16 мм
|Термообогрев зеркала
|нет
|Система хранения
|дверки
|Покрытие фасада
|эмаль
|Покрытие боковин
|Сруктурный ЛДСП
|Открытые полки
|нет
|Длина изделия, мм
|156
|Основной материал
|зеркальное полотно
|Ориентация
|правая
|Организация внутреннего пространства (описание)
|2 вкладные полки (стекло)
|Наличие ручки
|да
|Материал боковин
|ВЛДСП
|Комплект ножек
|нет
|Зеркало с полочкой
|нет
|Дополнительный материал
|стекло
|Комплект
|Шкаф - 1 шт., Дверца - 1 шт., Полка вкладная стекло - 2 шт., Полка жесткая - 1 шт., Комплект электроподготовки - 1 шт., LED светильник - 1 шт., Выключатель - 1 шт., Розетка - 1 шт., Комплект крепежей - 1 шт., Комплект доводчиков - 1 шт., Инструкция - 1 шт.
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