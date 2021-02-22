Автоакустика Edge EDBXPRO5N-E9

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Динамик легкий и надежный, что позволят легко установить в ваш автомобиль. За счет магнитной системы удалось достичь отличного качества звучания и громкости, даже от усилителей с небольшой мощностью, в т.ч. от встроенных усилителей автомобильных магнитол. Динамик выполнен из современных материалов. Широкий диапазон звучания.

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