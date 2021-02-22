Пенал подвесной Iddis Calipso CAL4000i97, 40см

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Мебель для ванной комнаты
|Бельевая корзина
|нет
|Основной материал
|МДФ/ВЛДСП
|Цвет фурнитуры
|Хром
|Цвет изделия
|белый
|Толщина фасада
|16 мм
|Толщина боковин (мм)
|16 мм
|Система хранения
|Дверки + ящики
|Покрытие фасада
|эмаль
|Покрытие боковин
|эмаль
|Ориентация
|правая
|Высота изделия, мм
|1500
|Организация внутреннего пространства (описание)
|1 дверца, 2 выдвижных ящика, стеклянные полки
|Наличие ручки
|да
|Материал боковин
|ВЛДСП
|Комплект ножек
|нет
|Количество ящиков
|2
|Дополнительный материал
|стекло
|Длина изделия, мм
|310
|Комплект
|Пенал - 1 шт., Дверца - 1 шт., Вкладные полки стекло - 2 шт., Жесткая полка ЛДСП - 1 шт., Ручки - 2 шт., Ящики - 2 шт., Комплект крепежей -1 шт., Комплект доводчиков - 1 шт., Инструкция - 1 шт.
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