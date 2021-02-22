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Смеситель на борт ванны Iddis Oldie OLDBR30i07 на 3 отверстия

Артикул: 308788
  • Смеситель на борт ванны Iddis Oldie OLDBR30i07 на 3 отверстия - фото 1
  • Смеситель на борт ванны Iddis Oldie OLDBR30i07 на 3 отверстия - фото 2
  • Смеситель на борт ванны Iddis Oldie OLDBR30i07 на 3 отверстия - фото 3
  • Смеситель на борт ванны Iddis Oldie OLDBR30i07 на 3 отверстия - фото 4
Смеситель на борт ванны Iddis Oldie OLDBR30i07 на 3 отверстия - фото 1
Смеситель на борт ванны Iddis Oldie OLDBR30i07 на 3 отверстия - фото 2
Смеситель на борт ванны Iddis Oldie OLDBR30i07 на 3 отверстия - фото 3
Смеситель на борт ванны Iddis Oldie OLDBR30i07 на 3 отверстия - фото 4
19 990 руб. 

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Артикул: 308788
В наличии
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Этот товар можно купить в рассрочку от 3&nbsp;332 руб./месяц 
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Коллекция Oldie
filter_noneТовар входит в коллекцию Oldie

Коллекция Oldie

БрендIddis
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Монтажна борт
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Кол-во монтажных отверстий3
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива137 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Материал корпусалатунь
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Высота излива109 мм
Цветзолото
Особенностидиаметр лейки 10.2 см
Длина, см17.8
Высота, см23.7
Смесители IDDIS разработаны с учетом специфики российских условий эксплуатации и благодаря продуманному дизайну, современным материалам и комплектующим — в том числе, прочному корпусу из первичной латуни и качественным водозапорным механизмам — прослужат долго.


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Смеситель на борт ванны Iddis Oldie OLDBR30i07 на 3 отверстия - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 19990 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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