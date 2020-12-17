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Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01

(1)
Артикул: 308765
  • Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 1
  • Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 2
  • Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 3
  • Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 4
  • Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 5
  • Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 6
  • Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 7
  • Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 8
  • Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 9
  • Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 10
Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 1
Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 2
Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 3
Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 4
Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 5
Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 6
Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 7
Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 8
Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 9
Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - фото 10
8 067 руб. 
9 490 руб. 
Купить
+ 219 КэтКоинов
Артикул: 308765
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в рассрочку от 337 руб./месяц 
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Коллекция Slide
filter_noneТовар входит в коллекцию Slide

Коллекция Slide

БрендIddis
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастольный
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий1
Длина излива128 мм
Выдвижной изливнет
Держатель для душа в комплектенет
Эко-режимнет
Запорный клапанкерамический картридж
Особенностиповоротно-нажимной регулятор
Подсветканет
Материал корпусалатунь
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Высота излива109 мм
Цветхром
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Длина, см18.2
Ширина, см5
Высота, см17.2
Смесители IDDIS разработаны с учетом специфики российских условий эксплуатации и благодаря продуманному дизайну, современным материалам и комплектующим — в том числе, прочному корпусу из первичной латуни и качественным водозапорным механизмам — прослужат долго.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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17.12.2020
Достоинства:
Удобная кнопка

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Хороший смеситель, к кнопке вместо ручки привыкла быстро. Теперь мне она кажется даже удобнее ручки на самом деле так что обновкой для ванны довольна)

Самовывоз невозможен
Смеситель для раковины Iddis Slide SLISBBTi01 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 8067 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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