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Коврик для ванной комнаты Iddis Promo P16M690i12, 60*90 см

Артикул: 308560
Коврик для ванной комнаты Iddis Promo P16M690i12, 60*90 см
3 090 руб. 

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Артикул: 308560
В наличии
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Коллекция Promo
filter_noneТовар входит в коллекцию Promo

Коллекция Promo

БрендIddis
Тип товараКоврик в ванную
Материалполиэстер
Длина, см60
Ширина, см90
Высота, см2.5
Ванная комната давно перестала быть только утилитарным помещением. Это важная часть любого дома, где начинается и заканчивается каждый день. Штора и коврик для ванной — тот самый акцент в ванной, который приносит по-настоящему домашний уют, наполняет цветом и позволяет играть с настроением интерьера с минимальными затратами.


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Самовывоз невозможен
Коврик для ванной комнаты Iddis Promo P16M690i12, 60*90 см - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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