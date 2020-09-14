Мойка для кухни Iddis Basic BAS51S0i77, шелк

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Мойка для кухни
|Материал
|нержавеющая сталь
|Отверстие для смесителя
|нет
|Клапан-автомат
|нет
|Кол-во основных чаш
|1
|Коландер в комплекте
|нет
|Корзина для посуды в комплекте
|нет
|Установка
|врезная
|Форма
|круг
|С крылом
|нет
|Угловая
|нет
|Цвет
|хром
|Глубина чаши
|180 мм
|Разделочная доска в комплекте
|нет
|Страна бренда
|Россия
|Длина, см
|51
|Ширина, см
|51
|Высота, см
|18
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14.09.2020
Небольшая, удобная
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил как вторую мойку для мелочевки, место есть, возможность воду подвести тоже, кухня большая и жена готовит много, поэтому с посудой ей надо помогать. В принципе не пожалел, в шкаф встала хорошо, размеры очень небольшие и пользоваться ей для мытья кружек-ложек удобно. В большую раковину теперь только посуду для готовки скидываем, а столовую моем в этой, очень удобно