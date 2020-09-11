Верхний душ Iddis Built-in 00630SSi64

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|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Душевая лейка (верхний душ)
|Монтаж
|потолочный
|Диаметр лейки
|30
|Высота, см
|4.5
|Длина, см
|30
|Ширина, см
|30
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11.09.2020
Стильно смотрится, хром и ничего лишнего
Недостатки:
Нет вроде
Комментарий:
Смотрится очень стильно, плоский квадратный кусок блестящего хрома к минималистичной ванной в модерновом дизайне подходит идеально. Брал чисто из эстетических соображений и доволен выбором