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Ершик Iddis Male MALSSG0i47

Артикул: 308513
  • Ершик Iddis Male MALSSG0i47 - фото 1
  • Ершик Iddis Male MALSSG0i47 - фото 2
  • Ершик Iddis Male MALSSG0i47 - фото 3
  • Ершик Iddis Male MALSSG0i47 - фото 4
Ершик Iddis Male MALSSG0i47 - фото 1
Ершик Iddis Male MALSSG0i47 - фото 2
Ершик Iddis Male MALSSG0i47 - фото 3
Ершик Iddis Male MALSSG0i47 - фото 4
2 190 руб. 

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Артикул: 308513
В наличии
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Коллекция Male
filter_noneТовар входит в коллекцию Male

Коллекция Male

БрендIddis
Тип товараЕршики
Исполнениеметалл
Установка (монтаж)настенные
Длина, см15.7
Ширина, см11.6
Высота, см36
Приятно, когда все на своих местах, но при этом под рукой. Аксессуары для ванной комнаты IDDIS позволяют удобно и функционально разместить все необходимое и делают интерьер завершенным. При этом они добросовестно сделаны, крепления выдерживают вес даже тяжелых полок с шампунями и банных полотенец, а благодаря качественному покрытию долго прослужат в помещении даже с повышенной влажностью.


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Ершик Iddis Male MALSSG0i47 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2190 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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