Радар-детектор Inspector Spirit GPS

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INSPECTOR SPIRIT - это сигнатурный радар-детектор революционного формата, оснащенный современным плоским рупором в виде патч-антенны. Уникальность этой модели состоит в использовании полноцветного ЖК-экрана диагональю 2.4 со специально разработанным графическим дизайном интерфейса, который впервые предоставит пользователю максимальную информативность, недоступную OLED-экранам. Ключевое преимущество этой модели - в сигнатурном распознавании сигналов более 15 видов различных радаров, используемых в России и странах СНГ. Устройство обладает расширенным функционалом

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