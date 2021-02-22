Видеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Mini WiFi

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Передовой радар-детектор с видеорегистратором и GPS/ГЛОНАСС модулем, жестким магнитным креплением и онлайн обновлением прошивки и баз камер и просмотром видео файлов через приложение на смартфонах Андроид и IOS!

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