Блок питания с регулятором 4,3V/5W (к Микромед 3 LED М)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Микромед
|Тип товара
|Блок питания
|Особенности
|Входное напряжение: 100-265В (50-60 Гц) / Выходное напряжение: 4.3 В / Размер упаковки: 70х65х65 мм / Вес с упаковкой: 60 г.
Похожие товары
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв