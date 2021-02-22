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Блок питания с регулятором 4,3V5W для питания светодиодных ламп проходящего света. Предназначен для использования в микроскопе Микромед 3 LED М. Самостоятельная замена вышедшего из стороя блока питания не представляет трудностей и требует минимальных навыков ремонтно-монтажных работ.

Блок питания с регулятором 4,3V/5W (к Микромед 3 LED М) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.