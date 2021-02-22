Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit

Комплект оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit представляет собой базовый комплект для студийной фото- или видеосъемки. В комплект входят два светодиодных осветителя Studio LED COB75 BW с круглой COB-матрицей II поколения ( байонет типа Bowens), на которые устанавливаются прямоугольные софтбоксы SB-BW. Осветитель формирует равномерное круглое световое пятно, а совместно с софтбоксом создает мягкий направленный рассеянный световой поток. Прямоугольная форма софтбокса размером 60х90 см позволяет имитировать освещение «от окна». Осветители могут включаться и управляться дистанционно, при помощи пульта, входящего в комплект. Осветители устанавливаются на комплектные стойки FT-2400 с регулируемой высотой от 84 до 240 см. Комплект упаковывается в сумку для переноски SKB-15 размерами 77х25х25 см, вес комплекта около 9 кг. Благодаря тому, что в комплекте есть все необходимое, комплект подойдет для начинающих фотографов и видеографов, работающих в небольшой студии или на выезде.