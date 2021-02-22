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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit

Артикул: 308416
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit - фото 1
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit - фото 2
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit - фото 1
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit - фото 2
24 237 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 308416
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БрендFalcon Eyes
Тип товараКомплекты студийного света
Цветовая температура5600 K
Источник питаниясеть
Комплектацияосветитель Eyes Studio LED COB75 BW – 2 шт., пульт дистанционного управления — 1 шт., софтбокс SB-BW 60x90 см в чехле – 2 шт., стойка осветительная FT-2400 – 2 шт., сумка SKB-15 — 1 шт., руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Вес, кг11
Комплект оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit представляет собой базовый комплект для студийной фото- или видеосъемки. В комплект входят два светодиодных осветителя Studio LED COB75 BW с круглой COB-матрицей II поколения ( байонет типа Bowens), на которые устанавливаются прямоугольные софтбоксы SB-BW. Осветитель формирует равномерное круглое световое пятно, а совместно с софтбоксом создает мягкий направленный рассеянный световой поток. Прямоугольная форма софтбокса размером 60х90 см позволяет имитировать освещение «от окна». Осветители могут включаться и управляться дистанционно, при помощи пульта, входящего в комплект. Осветители устанавливаются на комплектные стойки FT-2400 с регулируемой высотой от 84 до 240 см. Комплект упаковывается в сумку для переноски SKB-15 размерами 77х25х25 см, вес комплекта около 9 кг. Благодаря тому, что в комплекте есть все необходимое, комплект подойдет для начинающих фотографов и видеографов, работающих в небольшой студии или на выезде.


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