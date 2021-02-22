Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Falcon Eyes
|Тип товара
|Комплекты студийного света
|Цветовая температура
|5600 K
|Источник питания
|сеть
|Комплектация
|осветитель Eyes Studio LED COB75 BW – 2 шт., пульт дистанционного управления — 1 шт., софтбокс SB-BW 60x90 см в чехле – 2 шт., стойка осветительная FT-2400 – 2 шт., сумка SKB-15 — 1 шт., руководство по эксплуатации, гарантийный талон
|Вес, кг
|11
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