Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Falcon Eyes
|Тип товара
|Комплекты студийного света
|Цветовая температура
|5500 K
|Источник питания
|сеть
|Комплектация
|светорассеиватель - 2 шт., чехол для софтбокса - 2 шт., патрон для зонта LH-27SU - 2 шт, лампа светодиодная ML-25 FL LED - 4 шт., фотозонт UR-32 (светоотражающий) - 2 шт., фотозонт UR-32 (рассеивающий) - 2 шт., комплект цветных фонов (черный, белый, зеленый, 3 клипсы) - 1 шт, перекладина LSB-425 (комплект) - 1 шт., трехсекционная стойка L-2000 - 6 шт., сумка для комплекта G-006 - 1 шт., документация, упаковка
|Вес, кг
|12.5
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