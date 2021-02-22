Видеорегистратор Navitel MR150NV

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NAVITEL MR150 Night Vision – это smart?зеркало, которое снимает в качестве Full HD (1920х1080) с частотой 30 кадров в секунду. Благодаря сенсору SC2363 (night vision) и оптике с 4 стеклянными линзами, вы получите максимально четкое изображение как днем в солнечную погоду, так и ночью, в условиях недостаточной освещенности.

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