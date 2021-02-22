Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Digma FreeDrive 207 DUAL Night FHD - компактный автомобильный видеорегистратор. Регистратор имеет IPS дисплей с диагональю 3 и процессор GP6248. Имеется 2 камеры с матрицей SC2363. Разрешением первой камеры - 2 Мп. Разрешение записи составляет 1920x1080 пикселей. Угол обзора первой камеры составляет 150 градусов, разрешение второй камеры - 0.3 Мп. Запись осуществляется в формате HD1080p, максимальное количество кадров в секунду - 30 кад/сек. Регистратор работает с картами памяти microSD объемом до 32 ГБ. Также имеется датчик G-shock, датчик движения, возможность сделать фотоснимок, встроенный микрофон и динамик. Питание осуществляется от гнезда прикуривателя. Емкость встроенной резервной батареи - 200 mAh.

Видеорегистратор Digma FreeDrive 207 DUAL Night FHD (GP6248) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.