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Наручные часы Casio DW-291H-9AVEF

Артикул: 308128
Наручные часы Casio DW-291H-9AVEF
4 440 руб. 

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2 740 руб. 

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Артикул: 308128
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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Коллекция DW-291H
filter_noneТовар входит в коллекцию DW-291H
БрендCasio
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядDigital
Механизмкварцевые часы
Стеклопластиковое
Браслет/ременьпластиковый ремешок
ВодозащитаWR 200
Материал корпусапластик
Отображение временицифровое
Цифрыарабские
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциисекундомер, будильник, таймер обратного отсчета, индикация даты и дня недели, календарь
Прочееразмеры 50.5x50.4х13.5 мм
Форма корпусапрямоугольные
Цвет корпусачерный
Цвет циферблатаlcd
Кварцевые часы. Формат 12/24 часа. Секундомер, таймер обратного отсчета, будильник. Отображение даты: число, месяц, день недели. Подсветка дисплея.


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Наручные часы Casio DW-291H-9AVEF - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4440 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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