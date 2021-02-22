Наручные часы Casio BGA-260-3AER

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|Этот товар можно купить в рассрочку от 492 руб./месяц
|Бренд
|Casio
|Тип товара
|Наручные часы
|Страна бренда
|Япония
|Модельный ряд
|Baby-G
|Стекло
|минеральное
|Браслет/ремень
|пластиковый ремешок
|Солнечная батарея
|нет
|Водозащита
|WR 100
|Материал корпуса
|пластик
|Отображение времени
|комбинированное
|Цифры
|арабские
|Противоударные
|да
|Пол
|женские
|Подсветка
|да
|Механизм
|кварцевый хронограф
|Функции
|секундомер, таймер обратного отсчета, второй часовой пояс, будильник, индикация даты и дня недели
|Прочее
|размеры 42.40x46.10x12.30 мм
|Форма корпуса
|круглые
|Цвет корпуса
|зеленый
|Цвет циферблата
|серый
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