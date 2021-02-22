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Наручные часы DKNY NY2742

Артикул: 307611
Наручные часы DKNY NY2742
11 180 руб. 
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+ 240 КэтКоинов
Артикул: 307611
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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Коллекция NY27
filter_noneТовар входит в коллекцию NY27

Коллекция NY27

БрендDKNY
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядMinetta
Стекломинеральное
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
Солнечная батареянет
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыарабские
Полженские
Подсветканет
Механизмкварцевые часы
Противоударныенет
Прочеедиаметр 36 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусазолотистый
Цвет циферблатабелый
Кварцевые часы. Формат 12 часов. Секундная стрелка центральная.


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Самовывоз невозможен
Наручные часы DKNY NY2742 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11180 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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