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Вилка для мяса BergHOFF CollectAndCook 41,5см 4490309

Артикул: 307580
Вилка для мяса BergHOFF CollectAndCook 41,5см 4490309
910 руб. 
1 300 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307580
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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Коллекция CollectAndCook
filter_noneТовар входит в коллекцию CollectAndCook

Коллекция CollectAndCook

БрендBerghoff
Тип товараКухонные приборы
Типвилка для мяса
Материалнержавеющая сталь
Стильные и функциональные аксессуары из линейки CollectAndCook от BergHOFF станут отличным дополнением к оснащению любой кухни. Все предметы произведены из качественных, износостойких и долговечных материалов (нержавеющей стали и др.), имеют эргономичную конструкцию и очень удобны в использовании, благодаря чему пользуются большим спросом во всем мире. Серия CollectAndCook придется по душе тем, кто любит отдыхать на свежем воздухе, так как в нее входят термосумки для продуктов, решетки для барбекю, щипцы, топорики, наборы столовых приборов и шампуров, мангалы со специальными сумками для транспортировки, блюда и формочки для запекания в духовке и многое другое.    


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Вилка для мяса BergHOFF CollectAndCook 41,5см 4490309 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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