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Блюдо для запекания BergHOFF Gem 27*17*7см 1697008

Артикул: 307540
  • Блюдо для запекания BergHOFF Gem 27*17*7см 1697008 - фото 1
  • Блюдо для запекания BergHOFF Gem 27*17*7см 1697008 - фото 2
  • Блюдо для запекания BergHOFF Gem 27*17*7см 1697008 - фото 3
Блюдо для запекания BergHOFF Gem 27*17*7см 1697008 - фото 1
Блюдо для запекания BergHOFF Gem 27*17*7см 1697008 - фото 2
Блюдо для запекания BergHOFF Gem 27*17*7см 1697008 - фото 3
1 210 руб. 
1 740 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307540
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Коллекция Gem
filter_noneТовар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem

БрендBerghoff
Тип товараФормы для выпечки
Типблюдо для запекания
Материалкерамика
Размер27х17х7 см
Посуда для запекания для разнообразных техник и рецептов. Очень надежна и будет универсальным выбором для запекания, сервировки и даже хранения. Удобные ручки обеспечивают безопасный захват при извлечении формы из духового шкафа и подаче на стол в надетых кухонных рукавицах. Высококачественная прочная керамическая посуда покрыта эмалью, посуда легко чистится и устойчива к царапинам и пятнам. Внутреннее эмалированное покрытие улучшает антипригарные свойства и при этом оно максимально экологично. Материал мягко проводит тепло для равномерного запекания и зажаривания. Посуда жароустойчива и пригодна для микроволновых печей. Необычный тёмно-серый цвет подойдёт для стильной презентации блюда из духовки на стол.


Теги товара: керамические


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Самовывоз невозможен
Блюдо для запекания BergHOFF Gem 27*17*7см 1697008 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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