Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор ножей BergHOFF Leo 6пр 3950173

Артикул: 307525
  • Набор ножей BergHOFF Leo 6пр 3950173 - фото 1
  • Набор ножей BergHOFF Leo 6пр 3950173 - фото 2
Набор ножей BergHOFF Leo 6пр 3950173 - фото 1
Набор ножей BergHOFF Leo 6пр 3950173 - фото 2
4 400 руб. 
7 040 руб. 
Купить
+ 73 КэтКоинов
Артикул: 307525
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
Коллекция Leo
filter_noneТовар входит в коллекцию Leo

Коллекция Leo

БрендBerghoff
Тип товараНаборы ножей
Количество предметов в наборе6
Материал лезвиянержавеющая сталь (x30cr13)
Материал ручки (-ек)полипропилен
Благодаря идеальному сочетанию современного дизайна и практичных особенностей, этот набор ножей из 6 предметов станет любимым помощником на вашей кухне. Удостоенный награды Red Dot Award 2018 ножевой блок оснащен нескользящим дном для безопасного размещения и поставляется с двухцветной вставкой, чтобы вы могли чередовать между серым и розовым по своему настроению или под цвет вашей кухни. Добавьте к этому нож для очистки овощей из нержавеющей стали, овощной нож, маленький нож шеф-повара, нож шеф-повара и нож для хлеба с покрытием против налипания и мягкой рукояткой - Вы будете резать, шинковать и рубить на кубики с настроением Leo!


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Набор ножей BergHOFF Leo 6пр 3950173 - данный товар вы можете купить по цене 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...