Сковорода BergHOFF Leo 24см 3950160

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Berghoff
|Тип товара
|Сковороды
|Объем, л
|1,7
|Высота, см
|5,5
|Диаметр, см
|24
|Вес, кг
|2,26
|Материал корпуса
|катаный алюминий
|Внутреннее покрытие
|ферногрин
|Крышка в комплекте
|нет
|Съемная ручка
|нет
|Совместимость
|все типы плит/включая индукционные
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